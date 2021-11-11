Macaristan'da, güvenlik güçleri tarafından 29 Eylül 2016 yılında gerçekleştirilen kontrolde, bir Türk vatandaşının yönetimindeki tırda, 101 parça tarihi eser ele geçirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, tarihi eserleri, iki ülke arasında kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki işbirliğini en üst düzeyde vurgulamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a temsili olarak sundu.

Tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri birlikte inceledi.

Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor.

Urartulu krallar veya yüksek sınıflara ait olduğu düşünülen eserler gerek buluntu durumu gerekse çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı buluntu grubu olarak değerlendiriliyor.