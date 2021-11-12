6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.

Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım'da tekrar sıralarına oturacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

[Grafik: TRT Haber]

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi