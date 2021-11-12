Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren yeniden artıyor.

Sıcaklıkların hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkması bekleniyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak tahmin ediliyor.

Zirai don uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuzey ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyor

Kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) uyarıldı.