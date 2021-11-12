İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'ndeki dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı.

İstanbul Başakşehir’de bir dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.https://t.co/bPFrDGNVlz pic.twitter.com/MXKSenxHjk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2021

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler çevrede önlem aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

İş yerinde büyük çapta hasar meydana gelen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]