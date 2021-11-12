İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı baskın düzenledi.

Çete üyelerinin kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlikle yedek sim kart çıkarma, e-Devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hale getirerek hesapların boşaltılması gibi birçok alanda suç kaydı tespit edildi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı.

[Fotoğraf: İHA]

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de operasyona destek verdi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.