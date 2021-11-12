Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Eskişehir'de, terör örgütleri PKK ile DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3'ü DHKP/C şüphelisi 4 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: DHKPC/C PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele Eskişehir
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