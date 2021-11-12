Adana’da ikamet eden Ömer Y., internetten satışa çıkardığı aracını 300 bin liraya almak için kendisiyle telefonda iletişime geçip anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ömer Y. ile telefonda pazarlık yaparak aracı almak için anlaştıktan sonra kentte oto galericilik yapan Erhan Y.’ye telefonla ulaştığı ve kendisini sahibi olarak tanıttığı aracı 277 bin liraya satmak için anlaştığını belirledi.

Kendini uzman çavuş olarak tanıtmış

Kendisini Hakkari’de görevli uzman çavuş olarak tanıttığı bildirilen şüphelinin, Ömer Y. ile yeniden iletişim kurup 300 bin lirayı hesabına aktardığını söyleyerek sahte dekont gönderdiği, ardından da arkadaşı olduğunu belirttiği Erhan Y.’ye aracı devretmesini sağladığı öğrenildi.

Satış işlemiyle birlikte Erhan Y.’nin de 277 bin lirayı aracın sahibi olarak kendisini tanıtan şüphelinin verdiği hesaba aktardığı tespit edildi.

Aynı yöntemle 2 kişinin daha dolandırıldığı iddiası

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla 277 bin liranın Ramazan P.’nin banka hesabına yatırıldığını ve paranın tamamının Gaziantep’te çekildiğini belirledi.

Ekipler, şüpheli Ramazan P. ile olaya karıştığı iddia edilen Cengiz K.’yi Gaziantep’te, yine olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mustafa Ç.’yi de Adana’da yakaladı.

Hesaplarındaki paraya bloke konuldu

Soruşturma kapsamında zanlıların hesabındaki 340 bin liraya da bloke konuldu. Hesaplardaki paranın Mersin ve Konya’da benzer yöntemle dolandırılan 2 kişiye ait olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ramazan P. ve Cengiz K. tutuklandı, Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.