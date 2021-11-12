Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bulgaristan'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere gümrüğe gelen Y.H. idaresindeki otomobili durdurmuştu.

Gümrük ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada 14 paket içerisinde gizlenmiş 7 kilogram 484 gram eroin ele geçirilmişti. Y.H'nin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 158 gram eroin ele geçirilmişti.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önleme kapsamında yakalanan Y.H. ile İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.