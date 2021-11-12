Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'a uyuşturucu götüren 2 kişi tutuklandı
Edirne'de Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bulgaristan'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere gümrüğe gelen Y.H. idaresindeki otomobili durdurmuştu.
Gümrük ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada 14 paket içerisinde gizlenmiş 7 kilogram 484 gram eroin ele geçirilmişti. Y.H'nin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 158 gram eroin ele geçirilmişti.
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önleme kapsamında yakalanan Y.H. ile İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, "uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Bulgaristan Polis Uyuşturucu
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