Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Emine Aksoy, pazar günü sabah saatlerinde oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Bir süre ormanda annesini arayan Osman Aksoy, annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ekipleri ve köylülerin yanında gönüllü kuruluşların da katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3’üncü gün geride kaldı.

İşitme ve yürüme engelleri bulunan Emine Aksoy’un bulunması için gece yarısından sonraya kadar yürütülen çalışmalarda her hangi bir emareye ulaşılamayınca, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ertesi gün askeri personelin de katılımıyla tekrar başlayan arama çalışmaları sürüyor.