Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram esrar yakalandı
Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi
Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini de paylaştı.
#Diyarbakır İl #Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 9, 2021
1 ton 867 kilogram toz esrar,
497 kilogram kubar esrar ve
59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/hNkRyZp3TO
Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:09
- 11:07
- 10:38
- 10:43
- 10:32
Sıradaki Haber
Şırnak'ta 276 internet sitesi kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz