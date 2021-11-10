Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.
Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Yağmurun etkili olduğu kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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