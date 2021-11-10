Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.