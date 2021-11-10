Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan geri dönüşüm sanatçısı Gizem Yoğurtçu, atık malzemeler kullanarak yaptığı objelerin yer aldığı "Göz Görmez, Bilinç Hisseder" adını verdiği sergi ile kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açılan sergide yer alan kağıt, kumaş, plastik, deri gibi atık malzemelerden yapılan objeler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Atıklara sanatla hayat veriyor

Gizem Yoğurtçu, çöp, atık olarak görülen malzemelere hayat verdiğini söyleyerek, "Sizlerin çöp dediğiniz, atık dediğiniz maddeleri yeniden hayat verip harmanlayarak sanat eserlerine çeviriyorum" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Dışarıda gezerek malzeme topluyorum"

Eserlerinde gazete, atık kağıt, toz bezi, poşet, eski mobilya malzemeleri gibi atık malzemeler kullandığını anlatan Yoğurtçu, "Dışarıda geziyorum, işime yarayan şeyler var mı onlara bakıyorum. Mesela boyam bitiyor, kahve kullanıyorum. Tutkalım bitiyor, saç spreyi kullanabiliyorum. Bunların içerisinde birçok malzeme var" diye konuştu.

Sergi açılışında kokteyl yerine sokak hayvanlarına mama

Geri dönüşüm sanatçısı Yoğurtçu, sergi açılışına gelen konuklara kokteyl yerine sokak hayvanları için mama dağıttı.

Sergi, 15 Kasım Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.