"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle düzenlenecek Söz Yetenekte Programının moderatörlüğü Pelin Çift tarafından yürütülecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Can Atilla da programa konuk olarak katılacak.

Programa, Yunus Emre Kültür Merkezlerince görüşülüp, mülakatlar ile belirlenen 4 ülkeden (Güney Kore, Macaristan, Bosna Hersek, Polonya) 4 başarılı genç ile canlı bağlantı kurulacak.

TRT ve Anadolu Ajansı Muhabirleri de programa davet edilerek 19.45 itibariyle TRT 1 Ana Haber Programı'nın son 15 dakikasına canlı bağlantı gerçekleştirilerek yayın öncesi Başkanlar ve Konuklar ile hem Söz Yetenekte Programı hem de Yunus Emre ve Türkçe Yılı konulu röportajlar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Program, Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Programa belirli sayıda davetli katılım sağlayabilecek.

Programın bitiminde programa ilişkin sorular sorularak Kahoot yarışmasıyla 10 kişiye ödül verilecek. Bu ödülü kazanan 10 kişiye Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yunus Emre Seçkisi" ve "Risâletü’n-Nushiyye" adlı eserler hediye edilecek. Ayrıca, Enstitü'nün belirlediği yurt içi etkinliklerine katılma hakkı verilecek.