Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Can Okan'ın şefliğini üstlendiği konserde orkestraya, dünyaca tanınmış Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev eşlik edecek. Usta sanatçı, sadece balalayka virtüözü değil, ünlü bir müzikolog olarak da birçok kitap ve makale kaleme aldı.

Yaklaşık 150 yılı aşkın geçmişiyle Cumhuriyet tarihine adını yazdıran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bugüne kadar yüzlerce konsere imza atı.

Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.