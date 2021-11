Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Esenler Film Günleri’nin hazırlıkları sona erdi. Esenler Film Günleri, bu yıl da yoğun bir programı sanatseverlerin ilgisine sunacak. İkinci yılın teması ise "Göç".

Film Günleri’nin açılışı, oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumuyla 11 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Gecede sinemanın önemli isimlerine ödül

Gecede Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren’e onur ödülleri takdim edilecek.

Sonrasında Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Melihat Gülses, Hülya Koçyiğit’in oynadığı filmlerde dinlediğimiz şarkıları seslendirecek.

[Fotoğraf: İHA]

Göç seçkisi

Festival kapsamındaki “Göç Seçkisi”nde Krlis Lesi’nin Under The Upturneed Moon, Kaveh Mazaheri’nin Botox, Arash T. Riahi’nin Oskar&Lilli ve Mark Grentell’in Birleşme (The Merger) filmleri yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde geçen filmler, insanın dünya üzerindeki göç halini çeşitli şekillerde anlatıyor.

Koçyiğit ve Ershadi onuruna film gösterimleri

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi’nin onur ödülleri aldığı etkinlik kapsamında “Gelin” ve “Kirazın Tadı” filmlerinin de gösterimi yapılacak.

10. ölüm yıl dönümünde Lütfi Akad anılacak

Ayrıca 9 Kasım 2011’de hayatını kaybeden Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad özel bir söyleşiyle anılacak.

"Ustasız Usta Lütfi Akad" sergisi

Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren’in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan "Ustasız Usta Lütfi Akad" başlıklı serginin açılışı yapılacak.

[Fotoğraf: İHA]

Yakın plan Türkiye

Türk sinemasının yakın zamanlı filmlerini sinemaseverlerle buluşturmayı planlayan “Yakın Plan Türkiye” seçkisinde ise çeşitli filmler yer alıyor.

"Taşplak Senfoni" orkestrasıyla kapanış

4 günün sonunda kapanış töreni 14 Kasım Pazar akşamı yapılacak.

Gecede jüri 2. Kısa Film Yarışması’nın sonuçlarını da açıklayacak.

Festival, repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taşplak Senfoni'nin konseriyle sona erecek.