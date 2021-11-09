Eski adı Nif olan ve Mustafa Kemal Paşa ile silah arkadaşlarını zafere gittikleri son gece ağırlayarak "Kemalpaşa" adını alıp Kurtuluş Savaşı anılarını yaşatan ilçeye "Atatürk ve Kent Müzesi" kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yıllarca askerlik şubesi olarak hizmet veren ve "Atatürk'ün kaldığı oda" olarak bugüne kadar tek bir bölümü ziyarete açılan binanın restorasyon çalışmalarını Kemalpaşa Belediyesi yürütecek.

"Hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır"

Tarihi belgelerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir" sözleriyle hatırlanan binanın her bölümüyle 18 ay içinde tamamen müzeye dönüştürülerek hizmete açılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, bina ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bina uzun zaman askerlik şubesi olarak kullanıldı. Kemalpaşa Belediyesi olarak burayı Kültür ve Turizm ile Milli Savunma bakanlıkları ile görüşerek kurumumuza tahsis ettirdik. İzmir Valiliğine müracaat ederek ödenek istedik. İnceleme sonucu yüzde 60'ı Valilik, yüzde 40'ı belediye tarafından gerçekleştirilecek şekilde onarım yapılması kabul edildi. İnşallah önümüzdeki günlerde aslına uygun restore ettirip halkımızın hizmetine açacağız."