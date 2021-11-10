Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

13 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden oluşan 447 personel, görev yerlerine geri döndü.

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleriyle devam eden enkaz kaldırma çalışmaları da devam etti. Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.

Trafiğe kapatılan cadde açıldı

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında enkazdan da numune aldı. Bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Enkaz nedeniyle trafiğe kapatılan caddede, yürütülen temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.