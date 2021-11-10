Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beykoz açıklarında çarpışan iki tekne kurtarıldı
İstanbul Beykoz açıklarında çarpışan ve içinde 8 kişi bulunan iki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Beykoz açıklarında çarpışan iki teknenin kurtarıldığını açıkladı.
Olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:
"Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye’ye emniyetle yanaştırıldı."
Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye’ye emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/pQKjCWVejO— KEGM (@kiyiemniyet) November 10, 2021
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