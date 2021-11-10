Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Beykoz açıklarında çarpışan iki teknenin kurtarıldığını açıkladı.

Olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye’ye emniyetle yanaştırıldı."