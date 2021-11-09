Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Çöken binada tadilat: İş yeri sahibi ve 3 çalışan gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da çöken binanın zemin katında tadilat yaptırdığı belirlenen iş yeri sahibi ve 3 çalışan gözaltına alındı.
Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü.
Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık yapılan incelemenin ardından izinsiz tadilat yaptırıldığının belirlendiğini açıkladı.
Tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı.
Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülüyor.
Etiketler: Malatya Son Dakika
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