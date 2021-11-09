Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ yapılanmasına düzenlenen operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanması için Çanakkale'nin yanı sıra Diyarbakır ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda 2'si muvazzaf, 5'i eski askeri personel 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Çanakkale FETÖ Terörle Mücadele
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