Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Kayseri Sivas Nevşehir Yozgat Kırşehir
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