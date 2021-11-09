Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afet toplanma alanında tepki çeken moloz yığını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum İlçesinde Afet toplanma sahasına kaçak olarak hafriyat ve moloz dökülmesi tepkilere neden oldu. Bodrum Kaymakamlığı inceleme başlattı.
Ortakent Mahallesi'nde Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet toplanma alanı olarak kullanılan sahaya dökülen onlarca kamyon kaçak hafriyat yığını çirkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Toplanma alanının giriş kısımları moloz yığınlarıyla kapalı halde. Molozdan oluşan adacıklar olası deprem ve sel afetlerinde vatandaşların toplanmasına engel durumunda.
Alan içerisinde moloz yığınlarının yanı sıra diğer atıkların da çevreyi olumsuz etkilediği görülüyor.
Moloz yığınları dron ile havadan da görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığı konuyla ilgili araştırma başlattı. Bodrum Belediyesi de bölgede bir inceleme yapacak.
Öte yandan Muğla AFAD yetkililerinin de konuyla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtildi.
Etiketler: AFAD Doğal Afet Muğla
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