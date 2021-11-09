Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde, şeker pancarlarından Atatürk silüeti oluşturma fikrini projelendirdi. Projeyi endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ve ressam Selçuk Sekreter tasarladı.

Ankara Şeker Fabrikası'nın silo bölümünde 500 metrekarelik açık alana yapılması planlanan silüetin çizimleri önce bilgisayarda, ardından da kömür kalemlerle alana çizildi.

Sonrasında fabrika işçileri ve sendika personeli, bir haftalık çalışmayla, alan üzerinde 8 ton şeker pancarı kullanarak Atatürk'ün silüetini oluşturdu.

Silüetin tamamlanmasının ardından Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu ve fabrika işçilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

"Şeker pancarımızın geleceğini güvende tutma mecburiyetimiz var"

Atatürk'ün silüetini "Bu mukaddes toprakların milli serveti" olan şeker pancarıyla oluşturarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Gök, "Bizler bir avuç toprak için canını hiçe sayan, bu topraklarda yetişen ürünün her bir zerresinin kıymetini bilen bir ecdadın evlatlarıyız. O alın teriyle beslenen, yetişen bir nesiliz. Doğal ve yerli şeker pancarımızı koruma, üretme, destekleme, pancar şekerini markalaştırma ve onun geleceğini güvende tutma mecburiyetimiz var. Bu, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun da gereğidir." dedi.

Gök, "Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimizden biridir." dedi.

"Sonuçta çıkan iş bizi çok tatmin ve mutlu etti"

Projenin çizimlerini yapan endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ise kendilerini heyecanlandıran çalışma konusunda "Elbette biraz efor sarf ettik ama tatlı bir yorgunluk var. Sonuçta çıkan iş bizi çok tatmin ve mutlu etti. Öncelikle Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu tasarımın güzel bir farkındalık yaratacağını umuyoruz." dedi.

Ressam Selçuk Sekreter de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyi hayata geçirmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.