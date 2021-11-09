Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgârın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınadan etkilenecek şehirlerin Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde olduğu açıklandı.

Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.