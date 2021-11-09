Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada "tadilat nedeniyle" olduğu değerlendirilen göçük meydana geldi.

İş yerlerinin olduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

13 kişi yaralı kurtarıldı

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'da 2 katlı bina çöktü. Bölgedeki son duruma dair canlı görüntüler @trthaber'de. https://t.co/WdmabJRfK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

AKUT Başkanı Şalcı: Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor

AKUT Başkanı Recep Şalcı, TRT Haber canlı yayınında, "Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor." dedi.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. AKUT Başkanı Recep Şalcı, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/Z1kQtvnMp5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

"Binanın alt katında bir tadilat olduğu ifade edildi"

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Binanın alt katında bir tadilat olduğu ifade edildi. 13 yaralı sağ olarak kurtarıldı. 2 vatandaşımız yoğun bakımda ama hayati tehlikeleri yok. Çalışmalar devam ediyor. Ekipler 1 kişiden ses aldı, enkaz altında çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz bir vatandaşımız yok."

Baruş, tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2 katlı binanın çöktüğü Malatya'daki son duruma dair açıklama yapıyor. https://t.co/gmfRBtprHE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

Bölgeye destek ekipleri sevk edildi

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Malatya’da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle…" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

13 kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Koca "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.

Valilik: Enkazda yakını olduğunu düşünenler 112 veya valiliğe bildirimde bulunsun

Valilik, çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşların, 112 veya Valiliğin 0532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmalarını istedi.

Malatya'da binanın çökmesi sonrası ilk görüntüler

Malatya’da 2 katlı binanın çökmesinin ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Binanın çökmeden önceki hali:

[Binanın çökmeden önceki hali]