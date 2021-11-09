Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Bursa'nın, şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olduğu bildirildi.

UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2021 yılında dâhil olacak kentlerin belirlendiği toplantı, UNESCO'nun Paris'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye’den 7 şehir UNESCO’ya dâhil

Dünya genelinde 49 şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil edildiği toplantıda, Türkiye'den Bursa'nın "zanaat ve halk sanatları" dalında üye olması kararlaştırıldı. Bu kararla UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı'ndaki 295 şehir arasına giren Bursa; Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir'in ardından, Türkiye'den bu ağa dahil olan 7'nci şehir oldu.

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması yönünde son dönemlerde yaptıkları çalışmaların olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Turizm anlamında Bursa'nın en önemli zenginliğinin tarihi ve kültürel mirası olduğunun altını çizen Aktaş, "Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yaptığımız üyelik başvurusu da kabul edildi. Böylelikle Bursa ipeği ve İznik çinisi başta olmak üzere Bursa'mızın zanaat ve halk sanatları da evrensel değer haline gelmiş oldu" dedi.