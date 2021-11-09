Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcılıklarınca hakkında yakalama kararı bulunan K.D (53), Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan kadın, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.
K.D.’nin Hakkında "muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçları bulunuyor.
Etiketler: Kayseri
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