Umrenur Şenerman, okul çıkışında Hasköy ilçesindeki boş arazide annelerini kaybetmiş bitkin haldeki 4 yavru kediyi gördü.

Kedileri eve götüren Şenerman, biberonla süt içirip bakmaya başladı.

Kedileri çok sevdiğini söyleyen Şenerman, "Birisi yavruların olduğu yerde annelerine araba çarptığını söyledi. Yavru kedileri alıp eve getirdim. Bir yavru açlıktan bitkindi. Annem onları besledi. Aldığımız biberonla onlara süt veriyoruz, banyo ve bakımlarını yapıyoruz. Onlarla oyunlar oynamaya başladık. Hayırseverlerden süt ve mama desteği bekliyoruz" dedi.

"Artık ailemizin bireyleri olarak görüyoruz"

Akşam işten eve geldiğinde 4 yavru kedi sürpriziyle karşılaştığını anlatan baba Cihat Şenerman, "Kızım çimenlikte ölmek üzere olan 4 kedi yavrusu bulduğunu söyledi. Henüz katı gıda tüketecek durumda olmadıkları için bakkaldan süt ve biberon aldık. Ailece onlara bakıyoruz. Her gün elimizle besliyoruz. Artık ailemizin bireyleri olarak görüyoruz. Birkaç kedimiz daha var. Onlarla birlikte bakacağız" dedi.