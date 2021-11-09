Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birecik ve Halfeti suyuna kavuşuyor
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerini içme suyuna kavuşturuyor.
DSİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerini içme suyu teminini sağlayacak olan proje inşaatında çalışmalar sürüyor.
163 bin insana hizmet verecek olan proje bölgede 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu temini sağlanacak.
DSİ'den yapılan açıklamada, tesisin yüzde 95 oranında tamamlandığı ve tesisin 2022 yılında bitirilmesinin planlandığı belirtildi.
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