Gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu "Renkli Rüyalar" grubu, hayırseverlerin de desteğiyle 50 yıllık Taşharman okulunu yeniledi.

Boş zamanlarında okula gidip dersliklerin duvarlarına çizgi film karakterleri çizen öğretmenler, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli bir ortamda eğitim görmelerini sağladı.

Okulun açılışına katılan Vali Oktay Çağatay, grubun bugüne kadar 26 okulda tadilat çalışması yaptığını anlattı ve "Renkli Rüyalar" grubu üyelerine teşekkür etti.





Geri dönüşüm projede önemli yere sahip

Vali Çağatay, "Şu an içinde bulunduğumuz okul 50 yıllık ama yeni gibi görünüyor. Çok güzel olmuş. Tam da dünyanın gündeminde olan geri dönüşümle yapılmış. Araç lastikleri ve eski paletler kullanılmış. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Beraber çalışacağız." dedi.