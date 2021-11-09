Uşak'ta şafak operasyonu
Uşak’ta cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev kurşunlama gibi birçok suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri silahlı organize suç örgütünün cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığını tespit etti.
27 adrese eş zamanlı baskın
220 polis memurunun katılımıyla Uşak merkezli, Muğla ve Ankara illerini de kapsayan toplamda 27 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, evlerde arama köpekleriyle arama da yapıldı.
17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 45 av fişeği, 493 tabanca fişeği ve 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.