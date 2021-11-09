Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri silahlı organize suç örgütünün cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığını tespit etti.

[Fotoğraf: İHA]

27 adrese eş zamanlı baskın

220 polis memurunun katılımıyla Uşak merkezli, Muğla ve Ankara illerini de kapsayan toplamda 27 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda, evlerde arama köpekleriyle arama da yapıldı.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 45 av fişeği, 493 tabanca fişeği ve 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.