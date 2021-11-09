Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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