Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü kullanan şoför, karşı yönden gelen araca çarpmamak için otobüsün direksiyonunu kırdı.
[Fotoğraf: DHA]
Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz