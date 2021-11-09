Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yasin İ. idaresindeki otomobil, Sanayi Kavşağı'nda, Hacı Ömer Aslanhan kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Aslanhan ve motosikletteki Mehmet Ali Küçük olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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