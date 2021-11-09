Yasin İ. idaresindeki otomobil, Sanayi Kavşağı'nda, Hacı Ömer Aslanhan kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Aslanhan ve motosikletteki Mehmet Ali Küçük olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.