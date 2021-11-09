Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç, evinde ölü bulundu.
Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde bir apartmanda ikamet eden 26 yaşındaki Aydın Gençtürk'ten geceden beri haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye personelinin yardımıyla eve girdi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gençtürk'ün cansız bedeni bulundu.
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