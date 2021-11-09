Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde bir apartmanda ikamet eden 26 yaşındaki Aydın Gençtürk'ten geceden beri haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye personelinin yardımıyla eve girdi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gençtürk'ün cansız bedeni bulundu.