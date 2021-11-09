Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu kullanımı önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Isparta’da uyuşturucu ticareti yapılacağına yönelik alınan bilgiler üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Yapılan çalışmayla olayla ilgili 8 şüpheli belirlendi, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 50 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde emdirilmiş 408 kağıt ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engelleme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.