Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, dün Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti.

12 saatte yaklaşık 50 artçı

Türkiye Diri Fay Haritası'nda depremin kaynak fayının yer almadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkaymak, Kandilli Rasathanesi'ne göre bölgede 12 saatte büyüklükleri 0.7 ile 4.0 arasında değişen yaklaşık 50 artçı deprem kaydedildiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda diri fay yer alıyor

“Fayın batı bölümü Kızılören-Konya depremi sonrası tetiklenmiştir. Son yıllarda bölgede meydana gelen depremler, Afyonkarahisar ile Konya arasındaki bölgede başlıca kuzeybatı güneydoğu, kuzeydoğu güneybatı ve kuzey güney olmak üzere çok yönlü genişlemeli bir tektonizma ile kontrol edilen çok sayıda diri fayın yer aldığına işaret etmektedir."

Bölgede 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir

Son 15-20 yıldır bölgede yerleşim alanları içerisinde yıkıcı deprem olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özkaymak, yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı oturmalardan kaynaklanan yüzey kırıkları üzerindeki hasarlı binalar için orta şiddetli depremlerin tehlike oluşturduğunu söyledi.



Bu bölgelerde yer alan riskli binaların acilen tespit edilmesi, önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaymak, “Bu bölgede meydana gelen orta şiddetli depremler, meydana gelmesi beklenen depremler olup, bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek yerel yönetimlerimiz tarafından gerekli önlemlerin alınması, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir” dedi.