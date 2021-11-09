Batman'da yaşayan Yüce ailesi, beyin ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi hastası olan 3 yaşındaki kızları Mavin'in evde solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Durumu kötüleşen Mavin, hemen yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İlk gün 10 kez duran kalbine müdahale edilerek yaşama döndürülen küçük Mavin, yoğun bakım servisinde 93 gün süren tedavinin ardından yaşama döndü.

"Mutluluk verici bir sonuç aldık"

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Avcı, Mavin'in hidrosefali hastası olduğunu, hastaneye getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

"Mavin, geldiği ilk gün 10 defa kalp durması geçirdi. 10 defa aralıklarla müdahale ettik. Müdahalelerden sonra yoğun bakım sürecinin titiz bir şekilde devam etmesini sağladık."

‘Tedavisine evde devam edilecek’

Mavin’nin yoğun bakım tedavisinin 3 ay sürdüğünü belirten Avcı:

"İlk gelişinde durumu oldukça kötüydü. Kronik rahatsızlığı çoklu organ yetmezliğine neden olmuştu. Daha sonra giderek olumlu sonuçlar aldık. Aileye karşı güzel tepkiler veriyor. Anne babasına tepkisi, iletişimi çok daha iyi. Hatta uzun süre kaldığı için bizim ekibi de tanımaya başladı. Yorucu ve uzun bir sürecin ardından mutluluk verici sonuç aldık. Batman'da böyle kaliteli bir hastanede ve yoğun bakımda 10 defa kalbi duran çocuğa bile hayata tutunma şansı verebilmemiz bizim açımızdan mutluluk verici."

Küçük Mavin'in doğuştan gelen kronik hastalıklarının olduğunu belirten Avcı, tedavisinin evde devam edeceğini anlattı.

“Bu işlemleri çocuk hastalarda ilk defa uyguladık”

Yoğun bakım uzmanı Dr. Sinan Yavuz, Mavin'in hastane açısından ilklerin hastası olduğunu belirterek, "Mavin'e trakeostomi dediğimiz nefes borusunun dışarıya açılması ve mideye beslenme boşluğu açma işlemini uyguladık. Bu işlemleri çocuk hastalarda ilk defa uyguladık." dedi.

Baba Enver Yüce, kızının hastalığı nedeniyle evde nefes alma güçlüğü yaşadığını, bundan dolayı hastaneye başvurduklarını dile getirdi. Yüce, kızını yeniden hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.

Kızının durumunun şu an çok iyi olduğunu belirten Yüce, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.