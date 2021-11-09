Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Fırtına perşembe gününe kadar sürecek.
Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinin Toroslar kesiminde yarın kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli yer yer tam fırtına esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Meteoroloji
Sıradaki Haber
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz