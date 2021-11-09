Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 yıldır firari olan FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da 5 yıldır FETÖ üyeliği suçundan firari olan kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, örgütün sözde "Zonguldak bölge talebe mesulü" konumda bulunan Ş.M. isimli kadının bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda yakalanan Ş.M. gözaltına alındı.
Ş.M'nin 2016 yılından itibaren FETÖ üyesi olmak suçundan firari olduğu ve 5 farklı ByLock hesabının bulunduğu tespit edildi.
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