Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile kameraların karşısına geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bundan sonraki bölümde bu düşmanlıklarla bir yere varılamayacağını herkesin anlaması lazım. Başta Ermenistan'ın geleceğe bakmak lazım." sözleriyle Ermenistan’a seslendi.

Bakan Akar, "Uzatılan eli geri çevirmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateşkesin önemli ölçüde sürdüğünü, ihlallerin çiddi şekilde azaldığını ve istikrara doğru önemli adımlar attığımızı da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Şehit askerin duygulandıran sözü

Karabağ şehitlerini anarken duygulanan Hulusi Akar'ın şehit olan bir Azerbaycan askerinin kendisine verdiği sözü anlatırken gözleri doldu:

"Duygulu anlar yaşadığımız bir üsteğmenimiz var, Valeh Valiyev. Bir tatbikat sırasında sohbet ederken, 'bu tatbikatlar önemli ama asıl başarı işgal altındaki toprakları kurtarmaktır' dedikten sonra, o evladımızın yaralanması ve yaralandığı sırada hastanede verdiğim sözü tuttum demesi büyük bir hatıra bizim için."

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin her zaman yanında olacağını da tekrarladı.