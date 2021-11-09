Elazığ'da 4 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından yaptırılan konut ve iş yerlerinin inşa çalışmaları sürüyor. Merkez mahallelerdeki iş yerlerinde hak sahibi 544 depremzede için yapılan 99 iş yerinin kurası çekildi.

AFAD İl Müdürlüğünde 379 konut ve 99 iş yeri için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kuranın ardından hak sahibi olan vatandaşlara ileriki günlerde konut ve iş yerlerinin teslim edilmesi hedefleniyor.