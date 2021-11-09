İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle kentteki 1553 okulda, 313 bin öğrenci, 18 bin 200 öğretmen ve personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.

Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesindeki tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatta sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz”

Tatbikatı izleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da yaşanan depremin 10. yıl dönümü dolayısıyla kentteki tüm okullarda deprem tatbikatının yapıldığını söyledi.

2011'de kentte meydana gelen depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bilmez:

"Van, Ekim ve Kasım aylarında peş peşe iki yıkıcı deprem yaşadı. Depremin yıl dönümü dolayısıyla il genelinde tatbikat gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimiz tatbikatta yer aldı. Deprem, bölgemizin önemli bir gerçeği. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı bu yılı 'farkındalık yılı' ilan etti. İlimizde Ocak ayından bu yana 687 bin kişiye farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimler halen devam ediyor. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hepimize işler düşüyor. Deprem konusunda hepimizin bilinçli davranması gerekiyor. Kamu kurumlarımızda da afet anında koordineli hareket edebilmelidir."

Tatbikata Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de katıldı.