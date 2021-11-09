Bayburt'ta çiftçilere, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, 66 bin kilogram yonca, korunga ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Vali Cüneyt Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, özellikle Devlet Su İşleri tarafından yapılan yatırımlarla kentte yetiştirilen ürün çeşitliliğinde ciddi gelişmeler yaşandığını söyledi.