Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta çiftçilere tohum desteği
Bayburt'ta çiftçilere 66 bin kilogram tohum desteği sağlandı.
Bayburt'ta çiftçilere, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, 66 bin kilogram yonca, korunga ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Vali Cüneyt Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, özellikle Devlet Su İşleri tarafından yapılan yatırımlarla kentte yetiştirilen ürün çeşitliliğinde ciddi gelişmeler yaşandığını söyledi.
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