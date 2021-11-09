Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta hastaneden kaçan kişi yakalandı
Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 21 yaşındaki E.K, sabah saatlerinde dışarıya çıktıktan sonra hastaneden kaçtı.
Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Otogarda bulunan EK, yeniden hastaneye götürüldü.
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