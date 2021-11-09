Düzce’nin Kültür Mahallesi’nde, otomobilin direksiyonunda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olmayan çalışır haldeki otomobili durdurarak sürücüye müdahale etti. Kimliğinin Orhan Peker olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Peker'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.