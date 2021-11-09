Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun bakımdayken doğum yapan anneden aşı çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan ve bebeğini 13 gün sonra kucağına alan anne, aşı çağrısında bulundu.
Yaklaşık 36 haftalık hamileyken kontrol için gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan 24 yaşındaki Öznur Korkmaz, hastalığı ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.
"Herkes aşısını yaptırsın"
Doktorların doğumunun gerçekleştirilmesi kararı verdiği Korkmaz, bebeğini dünyaya getirdi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumu iyiye giden anne, doğumdan 13 gün sonra bebeğini kucağına alabildi.
Anne Korkmaz, " Aşı olmadığım için bu kadar çok kötü oldum. Kesinlikle herkese öneriyorum, hamile olan, olmayan herkes aşısını yaptırsın lütfen” dedi.
Etiketler: Gaziantep Koronavirüs Aşısı
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