Yaklaşık 36 haftalık hamileyken kontrol için gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan 24 yaşındaki Öznur Korkmaz, hastalığı ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

"Herkes aşısını yaptırsın"

Doktorların doğumunun gerçekleştirilmesi kararı verdiği Korkmaz, bebeğini dünyaya getirdi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumu iyiye giden anne, doğumdan 13 gün sonra bebeğini kucağına alabildi.

Anne Korkmaz, " Aşı olmadığım için bu kadar çok kötü oldum. Kesinlikle herkese öneriyorum, hamile olan, olmayan herkes aşısını yaptırsın lütfen” dedi.