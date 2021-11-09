Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 63 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli A.A.D.'nin ev aramasında da bir miktar uyuşturucu bulundu.

Yine aynı devriye sırasında M.Y. isimli şüphelinin üzerinde de kullanılmaya hazır uyuşturucu madde ile tabanca tespit edildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.