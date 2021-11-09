Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesinde Katı Atık ve Ayrıştırma Tesisi içindeki alanda keçi, ördek, kaz, tavuk, horoz, sülün ve tavşan gibi hayvanların bulunduğu doğal yaşam alanı oluşturuldu.

Keçiler için yamaç, bazı hayvanlar için de küçük göletlerin oluşturulduğu doğal yaşam alanında işçiler de boş zamanlarında hayvanlarla ilgilenerek stres atıyor. Burada korumaya alınan hayvanları görmek isteyenler de zaman zaman doğal yaşam alanını ziyaret ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, doğal yaşam alanının kısa süre önce hizmet vermeye başladığını söyledi. Okutucu, doğal yaşam ortamında kendi mücadelesini veremeyecek ve sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlara yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde birçok önemli projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Okutucu, bu projenin de onlardan biri olduğunu belirtti.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kedi ve köpek gibi hayvanların sahiplenildiğine işaret eden Okutucu, bu çalışma sayesinde tek tırnaklı ve kanatlı hayvanları da sahiplenmeye başladıklarını aktardı.

Okutucu, sahiplenilen hayvanların yem ihtiyacının ve sağlık giderlerinin belediye tarafından karşılandığını da ekledi.