Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Agresif keçi yansımasına kafa attı
İstanbul Başakşehir'de metro asansörünün camında yansımasını gören keçi, kafa atarak camı kırdı.
İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nun asansörünün camı kırıldı.
Camı kırık gören görevliler, durumu tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde camı kıranın bir keçi olduğu göründü.
Başı boş gezen iki keçiden birinin asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığı görülen kayıtlarda, camın kırılmasının ardından keçiler uzaklaşıyor.
Etiketler: İstanbul
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